ФМБА подало документы для получения разрешения на применение онковакцины

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало в Минздрав документы для получения разрешения на применение вакцины от рака. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"На днях мы уведомили Минздрав о готовности приступить к клинической работе <...> У нас все для этого готово – полностью завершен трехгодичный цикл доклинических исследований, подтвердивший безопасность вакцин", – подчеркнула глава агентство.

По ее словам, уже подготовлены производственные площадки, на которых могут создаваться персонализированные онковакцины.

При этом Скворцова отметила, что в скором времени полностью решить проблему онкологических заболеваний не получится. Однако она подчеркнула, что их можно взять под контроль и "перевести в ранг управляемых хронических заболеваний".

"Это позволит вызывать длительные ремиссии и сопровождать человека в течение многих лет. Таким образом, сейчас перед нами стоит реальная задача увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить качество их жизни", – заключила глава ФМБА.

Ранее сообщалось, что первые пациенты получат вакцину для лечения рака летом этого года. Лекарство планируют отправить в ведущие онкологические медицинские центры, где уже подбирают группу больных для лечения.

Как отметили эксперты, онковакцина является лекарством, которое делают персонально под каждого пациента. Она вводится для того, чтобы остановить растущую опухоль или предотвратить рецидив.