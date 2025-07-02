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02 июля, 14:36

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Врач Соломатина: морковь и арбуз помогут достичь равномерного загара

Врач рассказала, как морковь может помочь в достижении равномерного загара

Фото: 123RF/svetlanacherruty

Морковь, арбуз и тыква в рационе помогут достичь правильного, равномерного загара, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Об этом сообщает "Радио 1".

Специалист отметила, что у каждого человека существуют внутренние фильтры солнечного излучения. Для формирования правильного загара она посоветовала употреблять продукты, богатые ликопином и бета-каротином.

Данные вещества также содержатся в помидорах, облепихе, абрикосах и персиках. Перечисленные овощи и фрукты отдают организму свободные электроны, при этом стабилизируя разрушенную молекулу полифенолы и антиоксиданты.

"Это как ядерный синтез, то есть это цепная реакция. Когда молекула теряет свой электрон, она становится нестабильной, бегает и начинает таскать партнеров у соседних клеток. Нам нужны антиоксиданты – это все овощи, фрукты и продукты животного происхождения", – подчеркнула Соломатина.

По ее словам, равномерный загар помогут получить насыщенные витаминами А, Е, С продукты, которые также содержат биофлавоноиды.

Правильного загара можно достичь, если за 1,5–2 месяца до отпуска съедать по одной свежей моркови в день, обратили внимание ранее аналитики и эксперты.

Важным элементом при загаре может стать и витамин C, благотворно влияющий на здоровье кожи. Он необходим организму для синтеза коллагена и способствует защите кожи от оксидативного стресса.

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