Дендрологи рассказали, какие деревья чаще всего высаживают в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Клен остролистный, липу, вяз, яблоню и рябину чаще всего высаживают в Москве в рамках озеленения территорий, сообщает mos.ru со ссылкой на дендрологов департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как уточнила руководитель департамента Юлия Урожаева, зеленые насаждения имеют большое значение в современном мегаполисе, поскольку они формируют комфортную городскую среду. Деревья не только очищают воздух и защищают горожан от уличного шума и дорожной пыли, но и помогают сохранить биоразнообразие.

Рекомендации по выбору насаждений, последующий мониторинг и контроль за их состоянием ведут специалисты департамента. По их советам в Москве высаживаются указанные растения. Они хорошо адаптированы к условиям столицы, устойчивы к городским нагрузкам и не являются инвазионными видами.

Клен остролистный москвичи и туристы могут встретить и в парках, и на улицах. Высота дерева достигает 30 метров, а продолжительность его жизни составляет 150 лет. У клена дланевидные листья с пяти- или семипальчатыми лопастями, которые на концах формируются в острый край.

Тем временем липы обладают нежным медовым ароматом на протяжении нескольких месяцев. Лиственное дерево живет от 300 до 600 лет. В первые годы оно растет медленно и к 10 годам достигает только 2–2,5 метра в высоту.

Также жители и гости Москвы могут увидеть вяз. В последнее время в столице чаще высаживают сорт "Рекиста", который отличается своей приспособленностью к городским условиям. Более того, он не восприимчив к болезням и неприхотлив в уходе.

Также особого ухода не требуют яблони. Компактное дерево вырастает до 4 метров, поэтому его высаживают даже в стесненных городских условиях. Рябины, в свою очередь, комбинируют с другими деревьями, а их плодами питаются птицы в зимний период. Высота растения достигает 5–10 метров.

В течение долгого времени в озеленении Москвы применяли и клен ясенелистный, поскольку он считался устойчивым и неприхотливым. Однако инвазивный вид вытеснял другие растения, поэтому его перестали использовать для посадки.

При этом во время непогоды слабая корневая система не выдержала напор сильного ветра, что не только грозило падением деревьев, но создавало угрозу для здоровья и имущества горожан.

Ранее стало известно, что масштабное озеленение ждет территорию у станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро. Оно охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Его планируется выдержать в стилистике парка "Тюфелева роща". В рамках всего проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой.