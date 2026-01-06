В Госдуме исключили появление в РФ еды из насекомых

Фото: Москва 24/Анна Селина

Продукты питания на основе насекомых никогда не появятся в рационе россиян. Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

"Исключено. Это я заявляю ответственно. Это исключительно для кормов рыб и животных. Все, точка. В России не ели и не будут есть насекомых. Никогда", – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, такая практика является неприемлемой для России и не станет приемлемой в будущем, несмотря на любые исследования об альтернативных источниках белка.

Также Оглоблина связала использование насекомых в пищу в Европе с проблемами в сельском хозяйстве.

