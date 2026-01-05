Форма поиска по сайту

05 января, 05:40

Общество
Власти РФ прорабатывают возможность обязательной медиации при разводе

В России могут ввести обязательную медиацию при разводе

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Власти РФ подготовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров при помощи медиации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий план правительства РФ по реализации семейной и демографической политики.

Изменения планируется внести в закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". Согласно инициативе, производство по спору будет приостановлено на время медиации.

Правительство также планирует установить обязательное проведение информационной встречи с медиатором, особенно в делах, связанных с участием детей. В рамках плана создадут единый реестр медиаторов, специализирующихся на урегулировании семейных споров и конфликтов с участием детей.

Граждан при этом будут информировать о возможности применения процедуры медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным делам.

Ответственными за подготовку проекта закона назначены Минэкономразвития, Минюст, Минфин и Минтруд РФ. Период реализации инициативы – 2026–2027 годы.

С инициативой об обязательной примирительной процедуре при разводе изначально выступил министр юстиции Константин Чуйченко на полях ПМЭФ в июне 2025 года. Он призвал на законодательном уровне ввести обязательную медиацию для людей, решивших расторгнуть брак.

По мнению Чуйченко, опытный медиатор сможет "вправить им мозги", в результате чего семья будет сохранена. Минюст занимается разработкой соответствующего законопроекта.

В Госдуме полностью поддержали данную идею, подчеркнув, что помощь медиаторов особенно нужна в тех ситуациях, когда в семье есть дети.

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили расторгать браки только через процедуру медиации

