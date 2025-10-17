Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 13:32

Политика
Главная / Новости /

SHOT: в Госдуме предложили возвращать госпошлину супругам при отказе от развода

В Госдуме предложили возвращать госпошлину супругам при отказе от развода

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В ГД РФ предложили платить семейным парам, передумавшим разводиться. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, депутат Борис Чернышов обратился в Минюст с инициативой возвращать 10 тысяч рублей госпошлины супругам, которые во время бракоразводного процесса решили сохранить семью.

Сегодня каждый из супругов при разводе платит государству по 5 тысяч рублей. В случае прекращения процесса расторжения брака госпошлина не возвращается. По мнению Чернышова, возврат этих средств станет хорошим стимулом для сокращения числа разводов.

Ранее в Госдуме высказались в пользу обязательной примирительной процедуры при разводе. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая поддержала идею министра юстиции Константина Чуйченко, выдвинутую на полях ПМЭФ, ввести медиацию при расторжении брака.

Читайте также


политикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика