Психолог Александра Миллер предупредила о риске разводов после новогодних каникул

Фото: 123RF/estradaanton

Длинные новогодние каникулы могут стать проверкой на прочность для отношений. Об этом предупреждает психолог, сексолог Александра Миллер, сообщает Life.ru.

По ее мнению, продолжительные новогодние праздники, которые в этом году длятся 12 дней, часто становятся периодом кризиса для пар.

Эксперт назвала основные факторы риска, которые могут привести к ссорам и даже разводам в январе:

обострение бытовой рутины. В рабочие дни напряжение можно списать на усталость и нехватку времени. Однако на каникулах эта отговорка исчезает. Вы оказываетесь лицом к лицу с привычками партнера, которые в обычные дни могли не замечать; стресс от семейных визитов. Необходимость поддерживать видимость идеальных отношений перед родственниками, общение с которыми часто является формальным и напряженным, создает дополнительное давление; разрушительное действие алкоголя. Снижение самоконтроля под воздействием спиртного может привести к тому, что накопленные обиды и недовольства высказываются партнеру в резкой форме.



"Так что не обманывайте себя. Январские разводы – это не следствие "затянувшихся каникул". Это результат трезвого, выстраданного решения, которое созрело в этой адской пробирке из быта, стресса и вынужденной близости", – сказала Миллер.

По ее словам, это решение формируется в условиях интенсивного совместного пребывания, наполненного бытом и стрессом. Психолог отметила, что праздники выполняют роль "лакмусовой бумажки", срывая с отношений розовые очки и позволяя партнерам наконец увидеть друг друга без прикрас.

В этом случае Миллер советует все взвесить и понять, насколько партнеры хотят быть вместе.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос назвала "тихий срыв" бомбой замедленного действия. Состояние "тихого срыва" предполагает выгорание, при котором работник берется за новые задачи и делает вид, что все в порядке. Однако на деле человек чувствует себя опустошенным, а уровень мотивации падает до минимума.