Психолог Тодорова: при мисофонии звуки вызывают у человека эмоциональную реакцию

Фото: depositphotos/Krakenimages.com

При мисофонии определенные звуки вызывают у человека сильную эмоциональную реакцию, например злость, тревогу или желание избежать контакта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на детского психолога и коррекционного педагога Марию Тодорову.

Как пояснила врач, мисофония является формой сенсорной чувствительности. При этом она отличается от обычной чувствительности к громким звукам.

"При гиперакузии реакция идет на интенсивность (громкость), а при мисофонии – на характер, "качество" звука. Чаще всего это тихие, повторяющиеся звуки, которые другие люди могут даже не замечать", – сказала Тодорова.

По ее словам, сейчас вопрос о признании мисофонии отдельным диагнозом остается нерешенным. В международных классификациях болезней она, как правило, рассматривается в качестве симптома других заболеваний.

Как отметила Тодорова, мисофония может быть частью сенсорного профиля людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

"У людей с РАС повышенная сенсорная чувствительность и трудности с фильтрацией фоновых стимулов встречаются очень часто <…> жевание, чавканье или сопение – самые распространенные примеры, но у разных людей раздражение могут вызывать щелканье ручкой, постукивание ногой, громкое дыхание, печать на клавиатуре", – добавила психолог.

Кроме того, чувствительность к звукам может усиливаться, если у человека не хватает эмоциональной безопасности. Это вызывает повышение тревожности и трудности с саморегуляцией.

Ранее россиянам рассказали, чем опасен затяжной насморк у ребенка. Детский педиатр Айгюль Исрафилова уточнила, что это является потенциальной угрозой для здоровья и развития, а также грозит возникновением инфекций.

Кроме того, постоянное дыхание ртом при насморке может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета.

