Диетолог Королева: тыква помогает подготовить организм к зиме

Фото: depositphotos/Sandralise

Тыква помогает подготовить организм к зиме, рассказала "Радио 1" диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

"Там есть сахар, поэтому десерты из тыквы являются хорошей альтернативой сладкому. Человек, получая эти молекулы, лакомит рецепторы и удовлетворяет организм в целом. Жирорастворимые витамины кумулируют в печени, потом во время холодов поддерживают работоспособность, силу, энергию и иммунитет", – объяснила эксперт.

Врач добавила, что в семечках тыквы содержится эстроген, который положительно влияет как на мужской гормональный фон, так и на женский. По ее словам, индивидуальная непереносимость тыквы возникает крайне редко, но и только ей питаться нельзя.

