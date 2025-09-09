Форма поиска по сайту

09 сентября, 14:31

Общество
Диетолог Королева: тыква помогает подготовить организм к зиме

Диетолог раскрыла полезное свойство тыквы

Фото: depositphotos/Sandralise

Тыква помогает подготовить организм к зиме, рассказала "Радио 1" диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

"Там есть сахар, поэтому десерты из тыквы являются хорошей альтернативой сладкому. Человек, получая эти молекулы, лакомит рецепторы и удовлетворяет организм в целом. Жирорастворимые витамины кумулируют в печени, потом во время холодов поддерживают работоспособность, силу, энергию и иммунитет", – объяснила эксперт.

Врач добавила, что в семечках тыквы содержится эстроген, который положительно влияет как на мужской гормональный фон, так и на женский. По ее словам, индивидуальная непереносимость тыквы возникает крайне редко, но и только ей питаться нельзя.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева рассказала, что для здоровья зубов необходимо есть овощи и фрукты. Они не только богаты питательными веществами, но и хорошо очищают от налета. Этому способствуют органические кислоты, которые находятся, например, в яблоках и клубнике.

