Врач Дюваль: чаи с шалфеем и имбирем нужно пить с осторожностью при гастрите

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Чаи с розмарином, имбирем и шалфеем дают прилив энергии и помогают взбодриться, однако их нужно пить с осторожностью при гастрите и почечной недостаточности. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, шалфей содержит флавоноиды, которые придают энергию и бодрость.

"Также это растение стимулирует нервную систему и активизирует когнитивные способности. Благодаря этому улучшается память и концентрация", – указала эксперт.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Стоит отметить и корень имбиря, который известен тонизирующим эффектом. Он ускоряет кровообращение и обмен веществ, обогащая ткани кислородом, что повышает энергию.

"Важно выделить и розмарин. Он усиливает приток крови к мозгу и насыщает его кислородом. Это хорошо влияет на общую продуктивность, память и внимание", – добавила врач.

Однако при хронических заболеваниях, включая обострение гастрита или почечной недостаточности, перед употреблением таких напитков стоит проконсультироваться с врачом. Нужно быть осторожными и при приеме препаратов, которые стимулируют или тормозят работу нервной системы, сказала Дюваль.

Также она посоветовала правильно заваривать травы и корень имбиря: их необходимо залить 200 миллилитрами горячей воды и дать немного настояться. Заварки должно хватить на четыре небольшие чашки, заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности газированных лимонадов. Как правило, в них содержится много сахара, который уходит в жировую ткань и нарушает целостность сосудов. Также в таких напитках есть ортофосфорная кислота, которая может привести к остеопорозу, предупредила эксперт.

