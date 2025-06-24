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24 июня, 13:16

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Стоматолог Балакирева: яблоки и клубника помогут очищать зубы от налета

Стоматолог назвала лучшие продукты для здоровья зубов

Фото: depositphotos/deagreez1

Молоко, мясо, яблоки и клубника помогут улучшить состояние зубов, рассказала Москве 24 врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

По ее словам, сбалансированный рацион крайне важен для поддержания здоровья зубов.

"Поэтому необходимо употреблять мясо. Оно содержит белок – строительный материал для организма в целом и зубов в частности", – пояснила врач.

Она добавила, что необходимо включить в рацион молоко. В его составе находится кальций, который укрепляет эмаль.

Также важны овощи и фрукты. Они не только богаты питательными веществами, но и хорошо очищают от налета. Этому способствуют органические кислоты, которые находятся, например, в яблоках и клубнике.
Мария Балакирева
врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук

При этом врач порекомендовала быть более осторожными с употреблением хурмы. Из-за нее слюна, которая также очищает зубы от налета, становится более вязкой. Чтобы избежать проблем, рекомендуется съедать не более одной ягоды в день.

"Важно отметить, что легкие углеводы плохо отражаются на структуре зубов. Леденцы и другие сахаросодержащие продукты прилипают к эмали и вызывают кариес. Именно поэтому их потребление желательно сократить", – заключила Балакирева.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, как любителям сладкого избежать кариеса. Он посоветовал сократить потребление продуктов с сахаром хотя бы до трех раз в день, регулярно чистить зубы, а также обратить внимание на продукты с сахарозаменителями.

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