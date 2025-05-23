Врач Балакирева: всего одна ириска способна вызвать придесневой кариес

23 мая, 15:27Общество
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Ириски прилипают к зубам и застревают между ними, что нередко приводит к кариесу и эстетическим дефектам. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.
Всемирный день ирисок отмечают 23 мая. Однако, по словам эксперта, эти конфеты сильно вредят зубам.
"Они прилипают к стенкам эмали и застревают между контактами. Поэтому зубы нужно чистить сразу после употребления даже одной конфеты, так как слюна и вода не способны ее смыть", – указала врач.
Эксперт добавила, что ириски содержат много сахара и образовавшийся вокруг эмали пищевой налет начинает ее размягчать, а это приводит к кариесу.
Любителям сладостей Балакирева посоветовала обратить внимание на альтернативу – леденцы с ксилитом. В них нет такого количества сахара, который приведет к кариесу, заключила она.
Ранее главный внештатный специалист-стоматолог столичного Депздрава Игорь Золотницкий рассказал, что чистить зубы нужно до завтрака, а после воспользоваться ополаскивателем. Еда усиливает процесс выработки кислоты бактериями, которые разрушают эмаль зуба, поэтому гигиену полости рта следует проводить до приема пищи.