Врач Балакирева: всего одна ириска способна вызвать придесневой кариес

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Ириски прилипают к зубам и застревают между ними, что нередко приводит к кариесу и эстетическим дефектам. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

Всемирный день ирисок отмечают 23 мая. Однако, по словам эксперта, эти конфеты сильно вредят зубам.

"Они прилипают к стенкам эмали и застревают между контактами. Поэтому зубы нужно чистить сразу после употребления даже одной конфеты, так как слюна и вода не способны ее смыть", – указала врач.

Эксперт добавила, что ириски содержат много сахара и образовавшийся вокруг эмали пищевой налет начинает ее размягчать, а это приводит к кариесу.



(поражение твердых тканей зуба рядом с десной. – Прим. ред.) .

Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Если сразу не чистить зубы, даже после одной конфеты может развиться и придесневой кариес. Он уходит под десну, поэтому при лечении ткань начинает сильно кровоточить и врачам трудно хорошо наложить изолирующую пломбу. Помимо этого, образуются клиновидные дефекты

Любителям сладостей Балакирева посоветовала обратить внимание на альтернативу – леденцы с ксилитом. В них нет такого количества сахара, который приведет к кариесу, заключила она.

Ранее главный внештатный специалист-стоматолог столичного Депздрава Игорь Золотницкий рассказал, что чистить зубы нужно до завтрака, а после воспользоваться ополаскивателем. Еда усиливает процесс выработки кислоты бактериями, которые разрушают эмаль зуба, поэтому гигиену полости рта следует проводить до приема пищи.