Эксперт Макеева: ирригатор используется в случаях, когда у человека есть коронки и протезы

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Зубные нити потребуются, чтобы очистить межзубные промежутки от налета, а ирригатор используется в случаях, когда у человека есть коронки или протезы. Об этом рассказала заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Макеева, сообщает aif.ru.

Эксперт объяснила, что большой арсенал ухода за полостью рта может потребоваться в связи со сложной анатомией зубов. Например, зубная нить поможет добраться до тех участков, которые не охватывает обычная зубная щетка. Она также может пригодиться в случаях, если зубы плотно расположены или склонны к образованию кариеса.

Кроме того, ирригатор способен очистить межзубные промежутки, десневые карманы и труднодоступные места. Его могут использовать люди, у которых стоят брекеты, импланты или мосты. Врачи рекомендуют применять его при проблемах с деснами или плотным расположением зубов.

При скрученности зубов человек может использовать монопучковую щетку, отметила Макеева. Это устройство обладает одним пучком щетинок, который позволяет очистить труднодоступные места при ношении брекетов, коронок или если у человека есть зубы мудрости.

Также при ношении брекетов будут полезны ершики, или интердентальные щетки, уточнила эксперт. Они будут полезны в уходе за полостью рта, так как при их помощи можно очистить места в больших промежутках между зубов, которые достаточно сложно обработать зубной нитью.

Ранее врач Наиль Шляпошников рассказал, что при выборе зубной пасты необходимо учитывать желаемый результат ее применения. Для снижения чувствительности подойдет паста с фосфосиликатом кальция-натрия, гидроксиапатитом калия, аргинином, нитратом и хлоридом.

При этом если в составе зубной пасты есть кальций, цитрат цинка, ксилитол и гидроксиапатиты, а также фторид и монофторфосфат натрия, то она поможет предотвратить образования кариеса.