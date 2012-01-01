Стоматолог Маруфиди объяснила смысл "белой диеты" при отбеливании зубов

Отбеливающие пасты могут испортить зубы. Как безопасно вернуть им цвет, рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники Егана Маруфиди в программе "Доктор 24".
Сомнительный эффект
Со временем эмаль зубов стирается, в результате чего темный слой просвечивается и "отдает" желтым. Также цвет меняется из-за отложений и кариозных процессов, рассказала Егана Маруфиди.
Вернуть белоснежную улыбку стараются с помощью отбеливающих средств, но они лишь сохраняют эффект, подчеркнула специалист.
А вот отбеливающие полоски не охватывают все участки, в частности, межзубные пространства. Результат будет неравномерным, что приводит к "пятнистости", отметила врач.
Профессиональное отбеливание
Существуют два метода отбеливания зубов: Zoom 4 и лазерное. Перед процедурой специалист проводит профессиональную гигиену и насыщает эмаль микроэлементами. Также профессиональное отбеливание выполняется с помощью аппарата, который подбирает врач, учитывая состояние зубов.
После отбеливания нужно соблюдать "белую диету": в течение одной-двух недель нельзя пить кофе и чай. Дело в том, что после процедуры процесс действия препаратов продолжается. Зубы становятся белее, а употребление напитков может испортить эффект, заключила Маруфиди.