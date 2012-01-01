Отбеливающие пасты могут испортить зубы. Как безопасно вернуть им цвет, рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники Егана Маруфиди в программе "Доктор 24".

Сомнительный эффект

Со временем эмаль зубов стирается, в результате чего темный слой просвечивается и "отдает" желтым. Также цвет меняется из-за отложений и кариозных процессов, рассказала Егана Маруфиди.

Вернуть белоснежную улыбку стараются с помощью отбеливающих средств, но они лишь сохраняют эффект, подчеркнула специалист.





Егана Маруфиди кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники Пасту можно использовать два-три раза в неделю, но только как часть поддерживающей терапии. Частое применение повреждает эмаль, особенно при клиновидных дефектах, так как в ней находятся абразивные частицы. Это приводит к повышенной чувствительности и болезненным ощущениям.

А вот отбеливающие полоски не охватывают все участки, в частности, межзубные пространства. Результат будет неравномерным, что приводит к "пятнистости", отметила врач.

Профессиональное отбеливание

Существуют два метода отбеливания зубов: Zoom 4 и лазерное. Перед процедурой специалист проводит профессиональную гигиену и насыщает эмаль микроэлементами. Также профессиональное отбеливание выполняется с помощью аппарата, который подбирает врач, учитывая состояние зубов.





Егана Маруфиди кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники Отбеливание Zoom 4 считается наиболее щадящим, так как во время процедуры все параметры можно индивидуально регулировать. Кроме того, при соблюдении протокола болезненных ощущений не возникает. Однако, если есть клиновидные дефекты или оголенные корешки зубов, болезненность будет.

После отбеливания нужно соблюдать "белую диету": в течение одной-двух недель нельзя пить кофе и чай. Дело в том, что после процедуры процесс действия препаратов продолжается. Зубы становятся белее, а употребление напитков может испортить эффект, заключила Маруфиди.

