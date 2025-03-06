Врач Шляпошников: при выборе зубной пасты необходимо учитывать желаемый результат

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При выборе зубной пасты необходимо учитывать желаемый результат ее применения. Для снижения чувствительности подойдет паста с фосфосиликатом кальция-натрия, гидроксиапатитом калия, аргинином, нитратом и хлоридом, рассказал врач – стоматолог-терапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Наиль Шляпошников в беседе с RT.

По словам врача, если в составе зубной пасты есть кальций, цитрат цинка, ксилитол и гидроксиапатиты, а также фторид и монофторфосфат натрия, то она поможет предотвратить образования кариеса. Кроме того, пасты, содержащие последние два компонента, олафлуор и фторид олова, глицерофосфаты кальция и натрия, укрепят эмаль.

"Абразивные компоненты, например диоксид титана (мягкий полирующий агент), карбонат натрия или магния, фосфатные соли, помогают эффективно удалять налет", – пояснил стоматолог.

Эти пасты могут содержать также бромелайн, папаин и растительные экстракты, например зеленый чай, шалфей или эвкалипт.

Шляпошников отметил, что для утреннего ухода за зубами лучше всего подходят пасты, которые укрепляют эмаль и предотвращают кариес. Для вечернего ухода за полостью рта лучше использовать пасты, которые заботятся о деснах.

В то же время для ежедневной чистки можно купить пасты с показателем абразивности от 30 до 80. Однако показатель от 80 до 120 может вызвать проблемы, так как при регулярном использовании эмаль истончается, зубы становятся более чувствительными, а десны могут быть повреждены.

"Если паста выбрана правильно, то эмаль и десны остаются неповрежденными, а ротовая полость – защищенной от кариеса", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, в составе пасты не должно быть SLS – лаурилсульфата натрия. Это вещество может вызвать раздражение слизистой, сухость во рту и повысить чувствительность десен, пояснил врач. Он не рекомендовал использовать пасты с парабенами, так как они могут вызвать аллергию и раздражение слизистой. Кроме того, стоит избегать паст, в составе которых присутствуют агрессивные химические вещества.

Также специалист рекомендовал чистить зубы, выполняя движения по кругу, от десны к краю зуба, при этом не оказывая сильного давления на щетку, чтобы избежать травмирования десны.

"Необходимо менять зубную щетку каждые три месяца, на регулярной основе пользоваться зубной нитью и ополаскивателем для полости рта", – добавил Шляпошников.

Он обратил внимание, что предотвратить развитие кариеса можно, если снизить потребление сладостей, а для защиты эмали от эрозии следует ограничить употребление кислых продуктов. Помимо этого, стоит избегать продуктов, которые могут механически повредить зубы, таких как орехи и семечки, и красящих напитков.

Врач отметил важность регулярного посещения стоматолога для профилактических осмотров. При этом профессиональную чистку зубов необходимо проводить не реже одного раза в шесть месяцев.

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