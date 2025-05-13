Стоматолог Хохлов: виниры не портят зубы

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Виниры не вредят зубам, а при необходимости конструкцию можно снять и заменить на новую. Об этом заявил News.ru стоматолог Андрей Хохлов.

По словам врача, перед заменой задача специалиста заключается в том, чтобы правильно понять запрос пациента. После изучения пожелания стоматолог приступает к созданию нового дизайна и примерке с помощью специальных методик.

Если результат человека устраивает, то старые виниры снимают и устанавливают временные, а затем – постоянные. Ключевое условие долговечности конструкции – ее минимальное воздействие на зубные ткани и правильное протезирование, указал Хохлов.

"Для понимания, любой винир очень хорошо клеится к эмали, и именно обработку зуба желательно проводить в пределах эмали. Если же она производится в пределах дентина, то тогда лучше делать коронку", – добавил специалист.

С возрастом или из-за проблем с прикусом может появиться так называемая старческая улыбка: зубы становятся короче, щеки теряют объем, губы "проваливаются", а уголки рта опускаются, сообщает Pravda.Ru.

Визуальный эффект может возникнуть также из-за бруксизма (сжатия челюстей во сне. – Прим. ред.) или после неудачных стоматологических либо косметических вмешательств. В случае появления "старческой улыбки" следует обратиться к стоматологу, который оценит прикус, осанку, дыхание и работу суставов.

Врач может предложить пациенту исправить прикус брекетами или прозрачными капами. Восстановить прежнюю высоту зубов могут виниры, однако они должны устанавливаться с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявил, что разговоры на холоде могут негативно воздействовать на зубы. С его слов, перепады температуры приводят к появлению микротрещин на поверхности эмали. Особенно риск возрастает при употреблении горячих напитков на холоде.