Врач Лысенков: горячие напитки и разговоры на холоде плохо влияют на зубы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Разговоры на холоде могут оказывать негативное воздействие на зубы, увеличивая их чувствительность. Об этом рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков, передает "Газета.ру".

"Все ткани нашего организма имеют физическое свойство сжиматься на холоде и расширяться в тепле. Поэтому перепады температуры приводят к появлению микротрещин на поверхности эмали зубов. Риск особенно возрастает при употреблении горячих напитков на холоде", – объяснил врач.

Кроме того, Лысенков напомнил, что на холоде у человека уменьшается количество слюны, выступающей естественным барьером для защиты эмали. Поэтому эксперт не рекомендует много разговаривать на улице при минусовых температурах.

Также врач отметил, что при любых симптомах чувствительности зубов необходимо обратиться к стоматологу за своевременной диагностикой и необходимым курсом лечения.

Ранее ученые из Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН создали добавку для зубных паст, восстанавливающую эмаль зубов. Компонент также способствует формированию костей и зубов у людей и животных. Соединение уже проверено на эффективность и безопасность и может стать безвредной альтернативой фтору, который сегодня используется во многих средствах для ухода за полостью рта.