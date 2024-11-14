Российские ученые создали добавку для зубной пасты для восстановления эмали

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Ученые из Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН создали добавку для зубных паст, восстанавливающую эмаль зубов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу института.

Кроме того, компонент способствует формированию костей и зубов у людей и животных. Соединение уже проверено на эффективность и безопасность и может стать безвредной альтернативой фтору, который сегодня используется во многих средствах для ухода за полостью рта.

Некоторые средства для восстановления эмали содержат в составе гидроксиапатит, состоящий на 97% из костной ткани. Его часто добавляют в зубные пасты. В них также могут присутствовать соединения фтора, но в избытке они могут вызвать негативные побочные эффекты.

Специалисты института разработали добавку на основе октакальций фосфата (ОКФ), соединения, предшествующего формированию костной ткани. ОКФ рассматривается как потенциальный материал для остеопластики (восстановления утраченной костной ткани).

Исследователи решили проблему нестабильности ОКФ для использования в зубной пасте, чтобы она не превращалась в гидроксиапатит до применения. Они создали стабильные формы ОКФ, сохраняющие свойства в зубной пасте до конца срока годности.

В лабораторных условиях выяснилось, что восстановление эмали зубов при помощи ОКФ происходит гораздо быстрее, чем при применении добавок гидроксиапатита. Кроме того, в отличие от других популярных реминерализующих добавок с фтором, ОКФ нетоксичен.

Добавка на основе ОКФ продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с бактериальным налетом на зубах, а также помогает снизить чувствительность зубов и добиться их отбеливания.

Исследователи успешно адаптировали процесс производства этого соединения для промышленного применения и получили патент на свою технологию.

Ранее стоматолог Элина Хило рассказала, что народные методы отбеливания зубов могут не только не принести результатов, но и навредить эмали. По ее словам, многие методы могут спровоцировать аллергию, кровоточивость десен и раздражение слизистой. Стоматолог рекомендовала в случае необходимости отбеливания обращаться к специалисту.