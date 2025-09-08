Врач Исрафилова: затяжной насморк у ребенка может привести к инфекциям

Фото: 123RF/videst

Затяжной насморк у ребенка является потенциальной угрозой для его здоровья и развития, а также грозит возникновением инфекций. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала детский педиатр Айгюль Исрафилова.

По ее словам, обычно острый ринит длится 7–10 дней. Однако, если симптомы сохраняются дольше 2–3 недель, насморк уже считается затяжным или хроническим.

"Одна из главных опасностей затяжного насморка у ребенка – нарушение развития. Хроническая гипоксия (недостаток кислорода) из-за затрудненного дыхания может негативно влиять на умственное и физическое развитие ребенка", – пояснила Исрафилова.

Она добавила, что постоянное дыхание ртом при насморке может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета.

Кроме того, длительное воспаление слизистой носа создает благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов. Например, возрастает риск синусита, отита, тонзиллита и фарингита, а также бронхита и пневмонии.

Врач напомнила и о других опасностях затяжного насморка – снижении резистентности иммунитета, а также нарушении дыхания и сна. В таком случае ребенок часто просыпается, в целом плохо спит, что негативно влияет на его общее состояние. В том числе могут возникнуть храп и апноэ.

Среди причин насморка – вирусные и бактериальные инфекции, аллергия, аденоиды, инородное тело в носу, искривление носовой перегородки.

"Своевременное обращение к врачу и правильно подобранное лечение помогут избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье вашего ребенка", – заключила врач.

Вместе с тем россиянам рассказали, как питание, физическая активность и привычки влияют на зрение.

"Особое значение имеют: витамин А, он поддерживает здоровье сетчатки, особенно важен для ночного зрения и профилактики сухости роговицы; витамины С и Е, цинк – это мощные антиоксиданты, защищающие глазные ткани от разрушительного действия свободных радикалов и ослабления сосудов", – сообщил в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Также он упомянул лютеин и зеаксантин, которые накапливаются в макуле и фильтруют вредное сине-фиолетовое излучение, и омега-3 жирные кислоты.

Для сохранения зрения врач рекомендовал включить в рацион морковь, шпинат, брокколи, цитрусовые, орехи, рыбу, яйца и семена. Улучшению кровотока, включая сосуды глаза, способствуют регулярные физические нагрузки. Это, по словам Казанцева, снижает риск развития глаукомы.

"Более того, физическая активность защищает от болезней, влияющих на зрение, например диабетической ретинопатии при сахарном диабете", – добавил офтальмолог.

Негативно на глазах отражаются малоподвижный образ жизни, длительная работа за экранами, неправильная гигиена зрения, курение и хроническое недосыпание.

Ранее стало известно, что пропуск завтрака может привести к сбоям в работе организма. Доктор медицинских наук Альфред Богданов посоветовал включать в утренний прием пищи побольше сложных углеводов, так как они насыщают организм энергией.

Также эксперт рекомендовал фрукты. При этом Богданов не советовал завтракать яйцами, мясом и творогом.

