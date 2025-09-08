Врач Скорпилева назвала пожухлую листву одним из источников аллергии осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожухлая листва может быть одним из источников осенней аллергии. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева.

Эксперт отметила, что в ближайшее время начнется сезон листопада, который закончится в середине – конце октября или начале ноября. Она обратила внимание, что именно в пожухлой листве развиваются бактерии и вырабатываются вещества, которые могут вызывать аллергическую реакцию.

Также остаточно действуют аллергены полыни и сорных трав.





Зоя Скорпилева кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Осень – это период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны, арбузы, дыни и ягоды. Чаще всего на малину, реже – на чернику.

Как отметила эксперт, реакция связана с перееданием и обработкой плодов различными препаратами. Именно поэтому необходимо тщательно мыть продукцию и соблюдать меру при употреблении в пищу.

Скорпилева также напомнила, что аллергия возникает внезапно, а вирусная инфекция – после контакта с заболевшим человеком.

"Чаще всего аллергия проявляется в виде чихания, обильного слезотечения и ринореи. При аллергии выделения из носа прозрачные, а при простудных заболеваниях они мутные. И наиболее часто вирусные инфекции сопровождаются температурной реакцией", – напомнила она.

При этом, добавила эксперт, бывают случаи аллергии с невысокой температурой. Как правило, это достаточно тяжелые реакции, и человек принимает препараты заранее.

"Следующий аллергический сезон ожидается в марте, когда начинает цвести ольха и береза", – заключила специалист.

Аллергию осенью также могут вызвать плесневые грибы, рассказала ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Сезонная реакция организма на плесень проявляется в виде насморка и заложенности носа, кашля и приступов бронхиальной астмы. Конъюнктивит бывает реже. В таком случае важно в ближайшее время пройти обследование у специалиста, уточнила эксперт.

