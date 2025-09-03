Эколог Рыбальченко: некоторые растения работают в качестве антисептиков для дома

Фото: 123RF/brizmaker

Некоторые комнатные растения работают в качестве природных очистителей воздуха, выделяют фитонциды и создают менее благоприятную среду для микробов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на эколога Илью Рыбальченко.

По его словам, алое вера выделяет фитонциды и "подлечивает" воздух. Хлорофитум работает как "пылесос" для угарного газа и бытовых испарений, один кустик способен справиться с очисткой воздуха на кухне, а сансевиерия в ночное время суток активно выделяет кислород.

Кроме того, герань служит "бабушкиным антисептиком". Ее эфирные масла мешают росту бактерий и отпугивают моль. Лавр благородный и розмарин можно поставить на подоконнике. Их эфирные масла также действуют в качестве антисептика и аромотерапии.

Фикус Бенджамина работает против пыли и аллергенов, снижает уровень летучих органических соединений. Вместе с тем, уточнил собеседник издания, эвкалипт в горшке служит источником фитонцидов и особенно полезен в сезон простуд.

"Что важно понимать: растения не заменяют проветривание и уборку, но создают дополнительный барьер. При этом они увлажняют воздух, что само по себе снижает выживаемость вирусов в пыли", – подчеркнул Рыбальченко.

Садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала, что для посадки растения на балконе в холодное время года его необходимо утеплить, заделать щели и купить обогреватель.

"Ближе к зиме полезно обзавестись нетканым материалом, чтобы укрыть растения во время морозных ночей. Если у вас неутепленный балкон, можно попробовать сделать это на подоконнике или стеллажах. В этом случае света для растений будет намного меньше, что отразится на их вкусовых качествах", – сообщает News.ru со ссылкой на слова эксперта.

Как отметила Самойлова, если в квартире будут те же условия, что и на грядке, растения созреют в сроки, указанные на упаковке. При этом она призвала помнить, что чем больше на балконе будет света, тем растения будут крепче. Блогер посоветовала использовать светильники мощностью не менее 30–50 ватт.

