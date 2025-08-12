Врач Логина: сорные травы и опавшая листва опасны для аллергиков осенью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пыльца сорных трав и плесневые грибы могут вызывать аллергию в конце лета, а также осенью. Об этом Москве 24 рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Ранее Россельхознадзор предупредил, что в России начинается активный период цветения амброзии, вызывающей тяжелые аллергические реакции. По данным СМИ, в ближайшие дни ветер может принести пыльцу растения в Московский регион с юга страны. Она способна провоцировать насморк, высыпания на коже, затрудненное дыхание, а в тяжелых случаях – анафилактический шок.

По словам Логиной, на сегодняшний день состояние москвичей, склонных к аллергии, способна ухудшать еще и пыльца многочисленных сорных трав. Ее концентрация может быть высокой и на протяжении всей осени, если сезон выдастся сухим и теплым, так как пыльца способна долго сохраняться на поверхности земли, предметах и крышах. Только обильные дожди и снегопады смогут полностью избавить от контакта с ней, подчеркнула врач.

"Кроме того, реакция на пыльцу может усугубиться высыпаниями на коже в результате появления перекрестной аллергии на то, что было получено методом ферментации", – предупредила эксперт.

Она уточнила, что таким образом организм может отреагировать на кефир, пиво, квас и фрукты, на которых появилось даже небольшое количество плесени.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Но основным и очень активным аллергеном осенью становятся плесневые грибы. Достаточно теплая и влажная погода, обилие опавшей листвы, в которой они размножаются, провоцируют резкий подъем уровня содержания аллергена в атмосфере.

Сезонная реакция организма на плесень проявляется в виде насморка и заложенности носа, кашля и приступов бронхиальной астмы. Конъюнктивит бывает реже, отметила Логина.

"Если есть подозрение, что аллергия возникла на плесневые грибы, важно в ближайшее время пройти обследование у специалиста. А до этого момента стоит исключить из рациона ферментированные продукты, тщательно мыть все фрукты и сократить прогулки, особенно в парках, где много опавшей листвы", – посоветовала специалист.

Ранее врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Елена Шматкова рассказала, что аллергия может появиться даже во взрослом возрасте из-за изменений в иммунной системе. Также на организм влияют стресс и смена климата. Врач отметила, что в группе риска находятся пациенты с наследственной предрасположенностью и хроническими заболеваниями дыхательных путей: бронхиальной астмой, поллинозами и атопическими дерматитами.