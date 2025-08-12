Врач Логина: сорные травы и опавшая листва опасны для аллергиков осенью

12 августа, 16:25Общество
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пыльца сорных трав и плесневые грибы могут вызывать аллергию в конце лета, а также осенью. Об этом Москве 24 рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Ранее Россельхознадзор предупредил, что в России начинается активный период цветения амброзии, вызывающей тяжелые аллергические реакции. По данным СМИ, в ближайшие дни ветер может принести пыльцу растения в Московский регион с юга страны. Она способна провоцировать насморк, высыпания на коже, затрудненное дыхание, а в тяжелых случаях – анафилактический шок.
По словам Логиной, на сегодняшний день состояние москвичей, склонных к аллергии, способна ухудшать еще и пыльца многочисленных сорных трав. Ее концентрация может быть высокой и на протяжении всей осени, если сезон выдастся сухим и теплым, так как пыльца способна долго сохраняться на поверхности земли, предметах и крышах. Только обильные дожди и снегопады смогут полностью избавить от контакта с ней, подчеркнула врач.
"Кроме того, реакция на пыльцу может усугубиться высыпаниями на коже в результате появления перекрестной аллергии на то, что было получено методом ферментации", – предупредила эксперт.
Она уточнила, что таким образом организм может отреагировать на кефир, пиво, квас и фрукты, на которых появилось даже небольшое количество плесени.
Сезонная реакция организма на плесень проявляется в виде насморка и заложенности носа, кашля и приступов бронхиальной астмы. Конъюнктивит бывает реже, отметила Логина.
"Если есть подозрение, что аллергия возникла на плесневые грибы, важно в ближайшее время пройти обследование у специалиста. А до этого момента стоит исключить из рациона ферментированные продукты, тщательно мыть все фрукты и сократить прогулки, особенно в парках, где много опавшей листвы", – посоветовала специалист.
Ранее врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Елена Шматкова рассказала, что аллергия может появиться даже во взрослом возрасте из-за изменений в иммунной системе. Также на организм влияют стресс и смена климата. Врач отметила, что в группе риска находятся пациенты с наследственной предрасположенностью и хроническими заболеваниями дыхательных путей: бронхиальной астмой, поллинозами и атопическими дерматитами.