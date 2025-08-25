Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 18:02

Общество
Главная / Новости /

Садовод Воронова: люпин, фацелия и горчица идеально подойдут для обогащения почвы

Садовод объяснила, какие сидераты идеально подойдут для обогащения почвы

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Высадка сразу трех видов бобовых сидератов поможет обогатить почву и получить хороший урожай в следующем сезоне. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что после уборки урожая структура почвы ухудшается. Для восстановления ее плодородия надо сразу высадить растения-сидераты, порекомендовала специалист.

Лучше всего подходят бобовые: и я советую сажать не один, а сразу три вида. Допустим, взять люпин, фацелию и горчицу, засеять по всей длине грядки поочередно полосами, чтобы каждое растение отдало почве свой набор питательных веществ.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Главное преимущество всех бобовых в том, что они обогащают почву азотом и рыхлят ее благодаря развитой корневой системе, отметила эксперт.

"К тому же они способствуют привлечению микоризы (грибов, живущих в симбиозе с корневой системой. – Прим. ред.), которая улучшает почвенную микробиоту", – добавила Воронова.

Как только сидераты достигнут высоты 5–7 сантиметров, землю нужно перекопать. Тогда почва будет насыщена полезными веществами и готова к посадке урожая в следующем сезоне, отметила эксперт.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, что со второй половины сентября и до конца октября можно заниматься посадкой зимостойких сортов черной смородины, крыжовника, малины, яблонь, груш и жимолости. При этом в посадочную яму надо обязательно добавить фосфорно-калийное удобрение, а также "органику": компост или торф, чтобы обогатить почву минеральными веществами.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика