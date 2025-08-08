Терапевт Кондрахин рассказал, как предотвратить опасные заболевания на даче

Дачный сезон – не только время отдыха и урожая, но и период повышенных рисков для здоровья. Какие угрозы подстерегают дачников и как защитить себя, расскажет Москва 24.

Опасность повсюду

С началом дачного сезона возрастает риск подхватить инфекции, переносимые грызунами и клещами, а также столкнуться с обострением хронических заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт одной из медицинских компаний Вера Сережина.

По ее словам, самые распространенные заболевания среди дачников – инфекционные. Одна из наиболее опасных – мышиная болезнь, вызываемая бактериями иерсиниями (включая возбудителей псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза).

Также в этот период активизируются клещи, переносящие энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и другие бактериальные инфекции. Еще одна угроза – грибковые инфекции, которые распространены в том числе в почве и на растениях, предупредила Сережина.

"При обработке участка грибок может попадать через микротрещины на руках и ногах. Например, шипы роз при обрезке могут заносить грибок глубже в ткани, вызывая воспаление кожи с дерматитами, эрозиями и трещинами", – сказала Сережина.





Вера Сережина врач-эксперт одной из медицинских компаний Запускать такие состояния нельзя, потребуется как можно быстрее обратиться к врачу для назначения противогрибковой терапии.

Кроме того, дикие животные, включая ежей и грызунов, могут быть переносчиками бешенства. Особенно рискуют те, кто подкармливает или берет их на руки. Домашние питомцы, особенно кошки, охотящиеся на мышей, тоже представляют угрозу. Если зараженное бешенством животное укусит человека, болезнь может развиться стремительно, и даже экстренная вакцинация не всегда поможет. Поэтому перед поездкой на дачу обязательно нужно привить питомцев, посоветовала специалист.

Как обезопасить себя?

Мышиная болезнь характеризуется повышением температуры до 40 градусов, кашлем, слабостью, ознобом, диареей и сыпью в областях подмышек и паха, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Часто симптомы появляются после поедания таких продуктов, как капуста, огурцы, которые не принято термически обрабатывать, их просто моют. Поэтому если на еде есть следы от мышиных зубов, не стоит рисковать – здоровье дороже.

По словам эксперта, вероятность летального исхода от мышиной болезни низкая. Однако в категорию повышенного риска попадают дети, поскольку их иммунитет слабее, и обезвоживание организма происходит быстрее.

Чтобы избежать заражения, эксперт порекомендовал проводить тщательную профилактику.

"В начале дачного сезона все поверхности в доме необходимо обработать антисептиком, чтобы избавиться от следов жизнедеятельности мышей. Лучше всего использовать белизну, поскольку в ней содержится хлорка, а она хорошо обеззараживает. При уборке необходимо использовать маску и перчатки", – сказал специалист.

Также он призвал не забывать про мышеловки, поскольку грызунов в доме быть не должно. Если где-то есть щели, их необходимо заделать. Однако если грызунов слишком много и проблему не получается решить самостоятельно, стоит обратиться к специалистам, подчеркнул Кондрахин.

"Продукты должны быть закрыты от мышей, чтобы не допустить их поселения в доме. Если они надкусаны, их нужно утилизировать, потому что заболевание может переноситься через пасть животного", – подчеркнул он.

Кроме того, чтобы обезопасить себя от укусов клещей, Кондрахин порекомендовал скашивать траву на участке.

"При походе в лес не стоит забывать закрывать все части тела: штаны нужно заправить в носки, рукава – в перчатки, надеть головной убор. Клещи не падают сверху, они сидят внизу и пассивно ждут, когда вы пройдете мимо и заденете их. Проверяться на наличие клещей на теле нужно сразу после выхода из леса. Иначе их можно притащить домой, случайно стряхнуть, и он окажется у вас на коже, когда та не защищена", – объяснил эксперт.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Болезни, переносимые клещами, характеризуются повышением температуры и мигрирующей эритемой (). Но зачастую симптомы могут проявляться не сразу – иногда это происходит через месяц–два. В некоторых случаях болезнь развивается даже через пять лет после укуса. Поэтому после укуса клеща необходимо сдать в лабораторию.

Кроме того, зачастую во время дачного сезона люди сталкиваются с болезнями суставов, предупредил врач. Все потому, что зимой садоводы зачастую не занимаются физкультурой, а затем начинают активно работать на участке. С учетом этого эксперт посоветовал включить гимнастику в режим своего дня даже в холодное время года.

"Кроме того, часто люди работают, стоя вниз головой. Но так делать нельзя, нужно распределять нагрузку. Можно использовать наколенники или стульчики. Да, так менее удобно, но зато безопасно. А вот из-за работы в неестественных позах могут начаться проблемы с сосудами и даже произойти инсульт", – отметил Кондрахин.

При этом не стоит забывать о необходимости формирования аптечки: необходимо знать о своих проблемах со здоровьем и готовить препараты, исходя из этой информации, заключил он.

Бытовой травматизм

Помимо заболеваний, к врачам в дачный сезон обращаются и в случае получения травм. Чаще всего они происходят из-за несоблюдения техники безопасности, предупредил в беседе с Москвой 24 кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Артем Катулин.

"Это могут быть резаные раны, травмы из-за падения с высоты, ожоги. Люди уверены, что с ними ничего не произойдет, но так не работает. Также часто травмы получают, находясь в состоянии алкогольного опьянения", – сказал специалист.





Артем Катулин кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед В экстренной ситуации необходимо вызвать скорую помощь. Также обязательно нужно остановить кровотечение, обеспечить безопасность пострадавшего. Плюс в доме всегда должна быть аптечка, и все члены семьи должны знать, где она находится.

По словам Катулина, в аптечке обязательно должны быть перчатки, давящие повязки и противоожоговые средства. Кроме того, в нее необходимо положить препараты, выписанные врачами, заключил травматолог.

