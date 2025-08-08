Терапевт Чернышова объяснила, как укрепить организм перед наступлением осени

Осенью обостряются многие заболевания, поэтому врачи рекомендуют заблаговременно пройти профилактику. Какие процедуры необходимы для крепкого здоровья в это время года, разбиралась Москва 24.

Осенняя хандра

Осенью природа находится в переходном состоянии от тепла к холодам. Организм негативно реагирует на это, в том числе обострением психических заболеваний, рассказал в беседе с Москвой 24 врач-психиатр Александр Ковтун.

"Осенью усиливается плохое настроение, усугубляется усталость, раздражительность. Это в том числе связано с количеством дневного света, которого становится в разы меньше. Преобладание темноты только усиливает перечисленные симптомы", – объяснил врач.





Александр Ковтун врач-психиатр На осень приходится на 10–20% больше психических расстройств, чем на лето. Причем из всего спектра болезней чаще всего встречается именно шизофрения. При этом нередко возникают и депрессивные расстройства.

Как правило, к развитию недугов в большей степени склонны пережившие серьезные эмоциональные потрясения, а также уже имеющие в анамнезе различные психиатрические диагнозы и ипохондрики, добавил Ковтун.

В то же время страдать от осенней хандры могут и абсолютно здоровые люди, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Кольцова. По словам специалиста, чаще всего она проявляется повышенной тревожностью, снижением работоспособности и мотивации, а также учащением угнетенных состояний.

"В России это больше свойственно жителям центральных и северных регионов – из-за того, что дневного света становится в разы меньше. Солнечные лучи, попадая на сетчатку глаза, провоцируют выработку нейромедиаторов, которые напрямую участвуют в регуляции настроения. Поэтому его нехватка может провоцировать депрессивные состояния", – рассказала специалист.

Кроме того, в группе риска развития осенней хандры трудоголики и, наоборот, слишком активно отдыхающие люди. И первые, и вторые в конце лета могут поймать синдром "упущенных возможностей", указала Кольцова.

Также она назвала несколько способов, с помощью которых можно укрепить ментальное здоровье перед наступлением опасного сезона.





Екатерина Кольцова психолог Оставшейся частью лета нужно воспользоваться по полной. Например, в больших количествах и регулярно есть сезонные фрукты и овощи. Чем они ярче, тем больше в них полезных микро- и макроэлементов. К тому же они радуют глаз и дают положительный настрой.

Кроме того, следует больше времени проводить на свежем воздухе под солнечными лучами, чтобы накопить как можно больше витамина D, участвующего в регуляции настроения.

"Еще до конца лета можно составить список простых дел, которые нужно успеть выполнить. К примеру, сосиски на костре пожарить или по траве босиком походить. Закрывая эти галочки, человек будет испытывать чувство удовлетворения, которое позволит ему с положительным настроем войти в новый сезон", – рассказала Кольцова.

В опасный же период специалист рекомендовала соблюдать режим сна и отдыха, а также заниматься спортом для выработки дофамина и серотонина, участвующих в регуляции настроения. При этом в целом хандра не представляет опасности, но только если длится недолго и сменяется позитивным настроением. Если же состояние угнетения продолжается в течение нескольких недель, специалисты рекомендовали обратиться к психологу.

Пора болезней

С точки зрения физического здоровья осень опасна, так как в этот период увеличивается активность различных вирусов. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Температура воздуха падает, что повышает риски переохлаждения. Это приводит к временному падению местного иммунитета, а значит, дорога для вирусов открыта", – объяснила специалист.





Надежда Чернышова врач-терапевт Холод и влажность также провоцируют обострение хронических недугов. Прежде всего это касается болезней почек и мочеполовой системы в целом, а также органов дыхания – к примеру, бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Чернышова рекомендовала не терять остатки лета и укрепить иммунитет теми способами, которые доступны именно в теплое время года.

"Прежде всего мы запасаемся витаминами, поедая сезонные фрукты и овощи, причем в минимальной термической обработке или без нее вовсе. Чем разнообразнее стол, тем больше полезных элементов", – указала врач.

Прогулки под солнцем важны и для физического здоровья, так как витамин D непосредственно участвует в формировании и поддержании общего иммунитета, рассказала Чернышова. Она также посоветовала закаляться: это повысит устойчивость организма к неблагоприятным факторам.





Надежда Чернышова врач-терапевт Из доступных способов летом – холодные водоемы. Можно даже не заходить целиком, а просто помочить ноги. Также полезны прогулки босиком по траве, земле и другим уличным поверхностям. Главное, чтобы был контраст температур, который повышает эластичность сосудов.

В дополнение к этому врач рекомендовала перед началом осени сдать анализы на основные витамины и минералы, чтобы выявить дефициты и заблаговременно пропить поливитаминный комплекс. Такая совокупность мер поможет сохранить здоровье в опасный период, заключила Чернышова.

