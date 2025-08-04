Эксперт Воронова рассказала, как подготовить дачу к завершению летнего сезона

До завершения дачного сезона осталось чуть больше месяца. Какие работы необходимо провести на загородном участке перед тем, как покинуть его на долгий срок, разбиралась Москва 24.

В саду и огороде

Главным пунктом в списке дел, которые следует выполнить до конца дачного сезона, является сбор урожая. По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, к концу августа к этому будут готовы большинство дачных культур.

"При этом уже сейчас нужно провести последние подкормки и обработки от вредителей и болезней для того, чтобы этот урожай был. Но на данном этапе необходимо использовать уже органические, а не химические препараты, так как времени до уборки овощей и фруктов осталось совсем немного", – заявила эксперт в беседе с Москвой 24.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России В нашем регионе уборка урожая начинается примерно после 23 августа. С этого времени можно уже собирать яблоки, груши и прочие фрукты, а также лук, чеснок, томаты, перцы, баклажаны, кабачки, патиссоны. При этом для корнеплодов летом совершать сбор рановато – они должны расти до конца сентября.

После уборки культур на земле нужно навести порядок: удалить всю зелень и сорняки, а потом – перекопать, рассказала Воронова. Затем специалист рекомендовала подкормить грядки и клумбы удобрениями для того, чтобы они были более плодородными в следующем сезоне. Для этого можно использовать, к примеру, перегной, компост, навоз или древесную золу. Кроме того, в августе можно посадить многолетние цветы на будущий сезон, а также заняться пересадкой клубники, указала Воронова.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на конец сезона, заядлым дачникам еще не раз предстоит вернуться на свои участки, так как некоторые работы необходимо сделать именно накануне холодов – примерно в середине и в конце октября.

"В этот период, как правило, занимаются посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников. Также озимые лук и чеснок сажают примерно за 3–4 недели до наступления холодов", – рассказала Воронова.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Еще в теплый период мы не занимаемся укрыванием на зиму теплолюбивых растений – они могут попросту выпреть. Это необходимо делать опять же накануне наступления морозов, но уже в холодный период времени – примерно с конца октября.

В то же время эксперт предостерегла от обрезки деревьев осенью. Чтобы избежать инфицирования растений, заняться процессом необходимо ранней весной, до того, как начнется процесс сокодвижения, посоветовала Воронова.

Работы по дому и участку

Кроме уборки сада и огорода, на участке нужно провести и ряд других работ, напомнила Воронова. Прежде всего она рекомендовала слить воду из всех баклажек, цистерн и других емкостей, а также из шлангов. При наступлении холодов жидкость замерзнет, а тара попросту лопнет, указала специалист.

"Также необходимо перекрыть воду там, где она заведена в дом, чтобы избежать различных прорывов и подтоплений. Если на участке колодец, с ним делать ничего не надо", – рассказала эксперт.

Перед осенне-зимним отсутствием необходимо провести и обработку построек от вредителей.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Мыши особенно активизируются поздней осенью – забираются в дома, прогрызают дыры в полу и в мебели. Поэтому перед отъездом во всех помещениях на участке нужно разбросать ловушки. Также необходимо закрыть все отдушины в домах – вредители могут залезть и через них.

Кроме того, эксперт посоветовала все жидкие химические средства, имеющиеся на участке, перенести в подвал на зиму. В противном случае при сильных холодах препараты замерзнут и испортятся. Наконец, Воронова рекомендовала не забыть убрать в сараи или другие специальные помещения весь садовый инвентарь и закрыть на замок. Это необходимо для того, чтобы инструменты как не испортились, так и не стали жертвой воров.

В то же время председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в беседе с Москвой 24 заявил, что простыми замками дачное имущество от злоумышленников не спасти. Поэтому он рекомендовал все ценные вещи, включая телевизоры, магнитофоны и прочую технику, по окончании сезона забрать с собой в город. По его мнению, это единственный действенный способ сохранить ценные вещи.

"Вероятность краж на обычных дачных участках в осенне-зимний период значительно возрастает – именно потому, что подавляющее большинство из них пустует. При этом пытаться что-то прятать или устанавливать суперзамки бессмысленно: у дачных домушников будет достаточно времени, чтобы найти, поразмыслить и вскрыть любое укрытие", – рассказал эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" В некоторых случаях имеет смысл установить сигнализацию. Но она окажется эффективной только тогда, когда к дачному участку не закрыт доступ, а в кооперативе также имеется охранник, который сможет в случае чего быстро среагировать на взлом. Лучше ставить сигнализацию со звуковым оповещателем – он и воров отпугнет, и соседей на всякий случай на уши поставит.

В ряде случаев на пользу могут сыграть и периодические посещения участка в осенне-зимний период. Если дом будет выглядеть жилым, а не брошенным, это может отпугнуть мелких воришек и случайных прохожих хулиганов, заключил Гринин.