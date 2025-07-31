Путин законодательно обязал дачников бороться с борщевиком

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Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков на территории России бороться с борщевиком и другими опасными видами растений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Под опасными понимаются сорта, которые при распространении создают угрозу для окружающей среды, жизни и здоровья граждан, сохранения естественных экосистем, биологического разнообразия, а также те, что причиняют вред отдельным отраслям экономики. Перечень таких растений будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что владельцы земель и обладатели публичного сервитута отныне ответственны за распространение вредоносных растений на своем участке. При этом он также добавил, что проводить отчистку от таких растений можно любыми не запрещенными законодательством РФ способами, в том числе с использованием энтомофагов.

Новый закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. До этого времени государственным органам предстоит утвердить подзаконные акты, а землепользователям – заложить расходы в планы работ, чтобы к началу вегетационного сезона 2026 года у участников процесса было все необходимое для борьбы с чужеродными видами растений.



Ранее россиянам рассказали, как избежать штрафов за отчистку дачи от растений. В первую очередь закон запрещает уничтожать краснокнижные растения. Кроме того, для вырубки некоторых видов деревьев необходимо получить разрешение. Например, за березу или осину, находящуюся в муниципальной собственности, могут взыскать до 100 тысяч рублей.