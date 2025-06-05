Депутат Чаплин: продажа излишек урожая поможет заработать на дачном участке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне могут заработать на собственном дачном участке, продавая излишки выращенного урожая, заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с "Лентой.ру".

По словам парламентария, закон позволяет продавать выращенные на даче овощи и фрукты без оформления индивидуального предпринимателя (ИП). При этом дачникам необходимо соблюдать несколько важных условий. К примеру, урожай, выставленный на продажу, должен быть выращен лично продавцом без привлечения наемных работников.

"Для легальной продажи подходят сельскохозяйственные ярмарки, рынки или специализированные приемные пункты", – уточнил Чаплин и добавил, что при торговле возле метро или на обочинах дорог можно столкнуться со штрафами.

Помимо этого, владельцы дачных участков могут заработать, создав на своих территориях питомник саженцев. В этом случае деятельность будет классифицироваться как предпринимательская, которая потребует официального оформления ИП или путем создания общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что обработка клубней или бутонов картофеля специальными средствами поможет надежно избавиться от колорадского жука. При этом народные способы, по ее мнению, бесполезны.

Эксперт уточнила, что борьбу с вредителем необходимо начинать еще на стадии посадок. Если же перед посадкой не получилось провести обработку, нужно дождаться появления бутонов. Они тоже источают привлекающий жуков запах.