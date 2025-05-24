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24 мая, 08:59

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Эксперт Воронова назвала эффективный способ борьбы с колорадскими жуками

Эксперт рассказала, как эффективно бороться с колорадскими жуками

Фото: 123RF/gutaper

Обработка клубней или бутонов картофеля специальными средствами поможет надежно избавиться от колорадского жука. При этом народные способы бесполезны – таким мнением поделилась в разговоре с Москвой 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, в идеале начинать борьбу с вредителем надо еще на стадии посадок.

"Есть химикаты, с которыми перекапывают землю, однако их использовать не советую – они слишком ядовитые. Лучше купить специальное средство для обработки клубней – оно более щадящее и для овощей, и для человека. Это жидкая субстанция, содержащая красящее вещество. Оно поможет увидеть, насколько равномерно обработан клубень", – отметила эксперт.

Таким средством надо тщательно обрызгать картошку, затем подсушить ее и посадить. Когда личинка жука проснется и захочет есть, она не почувствует запах картофеля, не станет его есть и погибнет.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Если же перед посадкой не получилось провести обработку, нужно дождаться появления бутонов. Они тоже источают привлекающий жуков запах, пояснила садовод.

"Бутоны также нужно обработать средством, и сделать это важно, даже если вредителей пока еще не видно – они могут появиться на картошке в любой момент, поэтому действовать надо заранее", – подчеркнула специалист.

А вот применять различные народные средства, например отвар жгучего перца, и так называемые ловушки, по мнению Вороновой, совершенно бесполезно: эксперт заверила, что на жука это не действует.

Ранее биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, как защитить посадки от кротов. Он посоветовал вырыть неглубокую яму, в ней расстелить антикротовую сетку, засыпать все сверху землей и уже в нее посадить растения. Их корни будут легко проходить сквозь сетку, а вот у кротов пролезть не получится.

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Трошина Любовь

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