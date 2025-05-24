Эксперт Воронова назвала эффективный способ борьбы с колорадскими жуками

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Обработка клубней или бутонов картофеля специальными средствами поможет надежно избавиться от колорадского жука. При этом народные способы бесполезны – таким мнением поделилась в разговоре с Москвой 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, в идеале начинать борьбу с вредителем надо еще на стадии посадок.

"Есть химикаты, с которыми перекапывают землю, однако их использовать не советую – они слишком ядовитые. Лучше купить специальное средство для обработки клубней – оно более щадящее и для овощей, и для человека. Это жидкая субстанция, содержащая красящее вещество. Оно поможет увидеть, насколько равномерно обработан клубень", – отметила эксперт.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Таким средством надо тщательно обрызгать картошку, затем подсушить ее и посадить. Когда личинка жука проснется и захочет есть, она не почувствует запах картофеля, не станет его есть и погибнет.

Если же перед посадкой не получилось провести обработку, нужно дождаться появления бутонов. Они тоже источают привлекающий жуков запах, пояснила садовод.

"Бутоны также нужно обработать средством, и сделать это важно, даже если вредителей пока еще не видно – они могут появиться на картошке в любой момент, поэтому действовать надо заранее", – подчеркнула специалист.

А вот применять различные народные средства, например отвар жгучего перца, и так называемые ловушки, по мнению Вороновой, совершенно бесполезно: эксперт заверила, что на жука это не действует.

Ранее биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, как защитить посадки от кротов. Он посоветовал вырыть неглубокую яму, в ней расстелить антикротовую сетку, засыпать все сверху землей и уже в нее посадить растения. Их корни будут легко проходить сквозь сетку, а вот у кротов пролезть не получится.

