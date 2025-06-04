Агроном Воробьев: растения летом нельзя поливать холодной артезианской водой

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Поливать растения артезианской водой, температура которой 7–10 градусов, вредно. Такой водой можно только обрызгивать, заявил в беседе с "Радио 1" агроном-биолог Михаил Воробьев.

"Если из шланга течет вода постоянно, если из пруда или реки, то проблем особых нет. Вы будете поливать, насыщать почву влагой, и ваши растения будут расти, цвести, благоухать", – сказал собеседник издания.

По словам Воробьева, нельзя допустить, чтобы холодная вода прошла по корням, потому что растения в таком случае начинают работать в зимнем режиме и не набирают скорости в росте. Кроме того, у некоторых теплолюбивых культур из-за холодной воды корни могут загнить, а полив это только усугубит, пояснил агроном.

При этом растения сжигаются солнцем, если огородники поливают их днем, рассказала ранее специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина. С ее слов, на листьях остаются капли, которые работают как линзы, а затем появляются пятна – ожоги. При температуре до 25 градусов не сжигается ничего, однако в теплицах необходимо открывать двери, подчеркнула она.