Агроном Ганичкина: дневной полив может навредить растениям

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Растения сжигаются солнцем, когда огородники поливают их днем. На листьях остаются капли, которые работают как линзы, а затем появляются пятна – ожоги. Об этом RT заявила специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

При температуре до 25 градусов не сжигается ничего, уточнила собеседница издания. Однако при подобной температуре в теплице необходимо открывать двери.

"Самое главное, земля должна быть влажной. Поливают по земле, а не по растениям. Можно развести стакан извести и побрызгать по кровле теплицы веничком, если там стекла совсем толстые", – рекомендовала Ганичкина.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьев назвал установку антикротовой сетки самым действенным способом в борьбе с этими животными на дачном участке.

При этом, как показывает практика, ультразвуковые отпугиватели кротов не раздражают. Не работают и народные способы, среди которых посадка растений, запах которых якобы не нравится животным, пояснил он.