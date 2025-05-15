Агроном Ганичкина рассказала, что белить деревья следует для их защиты от солнца

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Белить деревья следует для того, чтобы защитить кору от солнца и резких перепадов температур. Об этом рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

"Краской белой никто не красит деревья, их белят известью. И красят зачастую рано весной, в марте, чтобы не было морозобоин на коре", – передает ее слова Life.ru.

Темная поверхность сильнее поглощает солнечные лучи и нагревается, тогда как белый цвет отражает свет, защищая кору от ожогов и перегрева, пояснила эксперт.

Тем не менее современный подход к уходу за деревьями, по словам Ганичкиной, делает акцент на очистке коры от мха, оставляя побелку только для возрастных деревьев, кора которых особенно уязвима к болезням и перепадам температур.

Кроме того, побелка с добавлением медного купороса позволяет эффективно защищать стволы не только от солнечных ожогов, но и от повреждений, которые могут нанесли дереву зайцы и мыши.

Вместе с тем депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал NEWS.ru, как бороться с борщевиком. Он отметил, что его можно удалить вручную, скашиванием или гербицидами.

Депутат подчеркнул важность использования средств индивидуальной защиты – специального костюма, перчаток, очков и маски – при работе с борщевиком. Он также описал методику уничтожения растения: его необходимо полностью выкорчевывать с корнем и затем утилизировать.

По его словам, скашивание показывает высокую эффективность на больших территориях при условии регулярного и своевременного проведения процедуры. Крайне важно организовать покос до начала цветения растений, чтобы предотвратить распространение семян, пояснил Чаплин.

Парламентарий также отметил, что в борьбе с борщевиком эффективны гербициды. Однако он предупредил о необходимости строго соблюдать правила их применения. Депутат рекомендовал использовать исключительно разрешенные препараты в точной дозировке, а для гарантии результата советовал привлекать квалифицированных специалистов.

"Для предотвращения дальнейшего распространения борщевика на дачном участке необходимо регулярно осматривать участок, выявляя новые очаги произрастания борщевика, и своевременно принимать меры по их уничтожению", – заключил он.

Ранее сообщалось, что штраф за борщевик на участках в Подмосковье может составить 5 тысяч рублей. Такой законопроект рассмотрят депутаты Мособлдумы.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. В настоящий момент владельцев земельных участков, где находят заросли сорняка, штрафуют на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.