Агроном Воробьев: арбузы и дыни можно вырастить в московском регионе летом 2025 года

Столичный регион ожидает жаркое и засушливое лето, предупреждают некоторые синоптики. Как такая погода отразится на урожае дачников, разбиралась Москва 24.

Плохо огурцам, хорошо арбузам

Аномально теплая погода в Москве и Подмосковье в конце мая уже вредит некоторым высаженным в теплицах культурам, рассказал в беседе с Москвой 24 биолог и агроном Михаил Воробьев.

"В парниках сейчас жарче жаркого, температура внутри слишком высокая. Поэтому очень страдают огурцы, перец, некоторые сорта капусты – растения, которые высаживаются в закрытый грунт для получения раннего урожая", – объяснил эксперт.





Михаил Воробьев биолог, агроном При слишком высоких температурах даже на свежем воздухе себя будут плохо чувствовать все зеленые культуры, к примеру укроп, петрушка, салат. Для них благоприятна влажная и прохладная погода.

В то же время помидоры любят жаркую, засушливую погоду, поэтому, если прогнозы синоптиков сбудутся, москвичи вполне могут рассчитывать на солидный урожай томатов. Хорошо будут расти перцы и баклажаны, высаженные в открытый грунт. Кроме того, весенние заморозки, по словам агронома, не задели период цветения плодовых деревьев. Поэтому дачники вполне могут собрать достаточно вишни, черешни и яблок.

"В качестве эксперимента в этом году можно посеять арбузы, дыни и сахарную кукурузу – культуры, которые любят тепло и хорошо переносят засуху", – добавил Воробьев.

В благоприятных условиях уже сейчас находится цветущая клубника. Если не случится никаких катаклизмов, дачники смогут собрать неплохой урожай этих ягод, рассказала в беседе с Москвой 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. В то же время, несмотря на жару, она не рекомендовала пытаться высаживать южные плодовые деревья, в частности персики.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Для них необходим не только теплый климат, но и другая продолжительность светового дня. Плюс сильнейшие морозы зимой могут погубить сами деревья, а регулярные поздние заморозки весной – возможный урожай.

Тем же, кто ранее высаживал инжир или виноград, Воронова предсказала хороший урожай, если лето действительно будет жарким.

План спасения

Засушливое лето требует от дачников больше работы на участке, отмечают эксперты. При этом спасать растения в теплицах Михаил Воробьев посоветовал уже сейчас, иначе они погибнут от слишком высоких температур и духоты. Там, где парники накрыты пленкой, агроном рекомендовал ее снять, чтобы посадки фактически оказались в открытом грунте.

"Если теплицы из стекла или покрыты поликарбонатом, там нужно регулярно долго проветривать. Также их можно затенить, накрыв любой другой белой тканью, чтобы отражать лучи солнца", – объяснил эксперт.

Устраивать тень придется и для растений в открытом грунте, если они начнут активно желтеть на солнце, обратила внимание Ольга Воронова. Для этого можно приобрести в садовом магазине специальные экраны или соорудить их аналоги из веток и листьев.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Чтобы рассчитывать на хороший урожай, в этом году дачникам придется поливать огород ежедневно. Если растения будут слишком сильно вянуть, можно будет дополнительно опрыскивать посадки по листьям.

В то же время жара благоприятна для вредителей, поэтому Воронова рекомендовала не забывать о регулярном опрыскивании культур инсектицидами. При этом проводить обработку нельзя в цветение и позднее, чем за три недели до сбора плодов.

Но есть от жары и польза: в такую погоду меньше развиваются болезни, поражающие растения, заключила эксперт.

