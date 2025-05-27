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27 мая, 19:30

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Агроном Воробьев: арбузы и дыни можно вырастить в московском регионе летом 2025 года

Нотка экзотики: что можно посадить на столичной даче летом 2025 года

Столичный регион ожидает жаркое и засушливое лето, предупреждают некоторые синоптики. Как такая погода отразится на урожае дачников, разбиралась Москва 24.

Плохо огурцам, хорошо арбузам

Фото: 123RF/diyanadimitrova

Аномально теплая погода в Москве и Подмосковье в конце мая уже вредит некоторым высаженным в теплицах культурам, рассказал в беседе с Москвой 24 биолог и агроном Михаил Воробьев.

"В парниках сейчас жарче жаркого, температура внутри слишком высокая. Поэтому очень страдают огурцы, перец, некоторые сорта капусты – растения, которые высаживаются в закрытый грунт для получения раннего урожая", – объяснил эксперт.

При слишком высоких температурах даже на свежем воздухе себя будут плохо чувствовать все зеленые культуры, к примеру укроп, петрушка, салат. Для них благоприятна влажная и прохладная погода.
Михаил Воробьев
биолог, агроном

В то же время помидоры любят жаркую, засушливую погоду, поэтому, если прогнозы синоптиков сбудутся, москвичи вполне могут рассчитывать на солидный урожай томатов. Хорошо будут расти перцы и баклажаны, высаженные в открытый грунт. Кроме того, весенние заморозки, по словам агронома, не задели период цветения плодовых деревьев. Поэтому дачники вполне могут собрать достаточно вишни, черешни и яблок.

"В качестве эксперимента в этом году можно посеять арбузы, дыни и сахарную кукурузу – культуры, которые любят тепло и хорошо переносят засуху", – добавил Воробьев.

В благоприятных условиях уже сейчас находится цветущая клубника. Если не случится никаких катаклизмов, дачники смогут собрать неплохой урожай этих ягод, рассказала в беседе с Москвой 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. В то же время, несмотря на жару, она не рекомендовала пытаться высаживать южные плодовые деревья, в частности персики.

Для них необходим не только теплый климат, но и другая продолжительность светового дня. Плюс сильнейшие морозы зимой могут погубить сами деревья, а регулярные поздние заморозки весной – возможный урожай.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Тем же, кто ранее высаживал инжир или виноград, Воронова предсказала хороший урожай, если лето действительно будет жарким.

План спасения

Фото: depositphotos/amixstudio

Засушливое лето требует от дачников больше работы на участке, отмечают эксперты. При этом спасать растения в теплицах Михаил Воробьев посоветовал уже сейчас, иначе они погибнут от слишком высоких температур и духоты. Там, где парники накрыты пленкой, агроном рекомендовал ее снять, чтобы посадки фактически оказались в открытом грунте.

"Если теплицы из стекла или покрыты поликарбонатом, там нужно регулярно долго проветривать. Также их можно затенить, накрыв любой другой белой тканью, чтобы отражать лучи солнца", – объяснил эксперт.

Устраивать тень придется и для растений в открытом грунте, если они начнут активно желтеть на солнце, обратила внимание Ольга Воронова. Для этого можно приобрести в садовом магазине специальные экраны или соорудить их аналоги из веток и листьев.

Чтобы рассчитывать на хороший урожай, в этом году дачникам придется поливать огород ежедневно. Если растения будут слишком сильно вянуть, можно будет дополнительно опрыскивать посадки по листьям.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

В то же время жара благоприятна для вредителей, поэтому Воронова рекомендовала не забывать о регулярном опрыскивании культур инсектицидами. При этом проводить обработку нельзя в цветение и позднее, чем за три недели до сбора плодов.

Но есть от жары и польза: в такую погоду меньше развиваются болезни, поражающие растения, заключила эксперт.

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