30-градусная жара ожидается в Москве 28 и 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура до 30 градусов ожидается в Москве в среду и четверг, 28 и 29 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В связи с сильной жарой автомобилистов попросили парковать машины в тени, а горожанам рекомендовали пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей светлых оттенков и головные уборы, а также не оставлять детей и животных в автомобиле.

Ранее в Москве был установлен ночной рекорд тепла. Его зафиксировали в полночь вторника, 27 мая. Столбик термометра показывал плюс 20,4 градуса, к утру минимальная температура составила плюс 19,2.

За всю историю регулярных измерений на главной метеостанции ВДНХ так тепло ночью в Москве не было еще никогда. Ночной рекорд тепла для 27 мая принадлежал до этого 1958 году, когда в столице воздух прогрелся до 18,5.

При этом по-июльски теплые ночи ожидают жителей столичного региона до конца мая. Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, что средняя минимальная температура 15 июля составляет 15,8 градуса, а в ночь на понедельник, 26 мая, в Москве она составляла уже 14,6 градуса.

