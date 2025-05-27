Ночь 27 мая стала самой теплой в Москве с 1958 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночной рекорд тепла установлен в Москве в полночь вторника, 27 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По данным синоптика, столбик термометра ночью показывал плюс 20,4 градуса, а к утру минимальная температура составила плюс 19,2. На Балчуге было плюс 19,6, в Строгине – плюс 20,1. За всю историю регулярных измерений на главной метеостанции ВДНХ так тепло ночью в Москве не было еще никогда.

"Ночной рекорд тепла для 27 мая до сих пор принадлежал далекому 1958 году, когда в столице было плюс 18,5. Рекорд 67-летней давности побит", – сообщил Тишковец.

Специалист добавил, что такие температурные показатели для ночного времени на 10 градусов выше климатической нормы соответствуют летней норме субтропического Сочи.

"По-июльски" теплые ночи ожидают жителей Московского региона до конца мая, рассказывала ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она пояснила, что средняя минимальная температура 15 июля составляет 15,8 градуса, а в ночь на понедельник, 26 мая, в Москве она составила 14,6 градуса.

