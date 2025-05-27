Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 среды, 28 мая. Мера распространится и на Подмосковье.

В Москве во вторник, 27 мая, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается в пределах от 25 до 27 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Жителей столичного региона до конца месяца ждут "по-июльски" теплые ночи, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, средняя минимальная температура 15 июля составляет 15,8 градуса, тогда как в ночь на понедельник, 26 мая, воздух в Москве прогрелся до 14,6 градуса.