Врач Барвинский: помещение в жару нужно охлаждать не меньше чем до 22–23 градусов

Синоптики обещают жару в столичном регионе до конца мая: столбики термометров будут показывать температуру на 5–6 градусов выше нормы. Чего опасаться в такую погоду, разбиралась Москва 24.

Риски для здоровья

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первые теплые солнечные дни – самые опасные с точки зрения воздействия на кожу, рассказала в беседе с Москвой 24 кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева. По ее словам, к началу лета в организме еще не успевает выработаться достаточное количество защищающего от ультрафиолета меланина, что часто приводит к ожогам.

"В особой группе риска светловолосые бледнокожие люди, которые в принципе никогда не загорают, а только сгорают", – пояснила врач.





Ирина Скорогудаева врач-дерматовенеролог Привыкать к открытому солнцу нужно постепенно, проводя на нем сначала небольшие промежутки времени. Важно пользоваться солнцезащитными кремами на постоянной основе или выбирать одежду и головные уборы, защищающие от лучей.

Также долгое пребывание на солнце может спровоцировать меланому (рак кожи) и приводить к преждевременному старению кожи, указала специалист.

"Еще одно долгоиграющее воздействие – снижение иммунитета кожи. У таких людей сильнее и чаще проявляется вирус папилломы человека (ВПЧ) или герпес", – добавила Скорогудаева.

Кроме того, жара особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, указал в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Александр Барвинский. Высокая температура воздуха приводит к повышению пульса и артериального давления, что тяжело переносится при подобных проблемах.





Александр Барвинский терапевт Сложно и людям с хроническими заболеваниями легких, а также аллергикам. Им как минимум становится тяжело дышать, так как в жаркую погоду в воздухе меньше кислорода, зато больше пыли и пыльцы.

Отдельная угроза – неправильное использование кондиционеров в жару, указал врач. Слишком низкие температуры приводят к переохлаждению и ослаблению иммунитета, а не очищенные перед использованием фильтры провоцируют грибковую инфекцию. Для исключения рисков Барвинский рекомендовал проводить профессиональную предсезонную чистку кондиционера, а также охлаждать помещение до температуры не ниже 22–23 градусов. Также врач посоветовал включать устройство совместно с увлажнителем воздуха, чтобы не пересушивать слизистые.

Позитивное влияние

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Нельзя отрицать и пользу, которую несет лето для организма, указала Ирина Скорогудаева. Прежде всего, яркий солнечный свет провоцирует выработку витамина D3, который играет важную роль в укреплении иммунитета, а также обеспечивает всасывание кальция и его лучшее встраивание в костную ткань.

"В адекватных дозировках солнечный свет неплохо лечит кожные заболевания, среди которых атопический дерматит и прыщи", – добавила Скорогудаева.

Также яркие летние лучи, по словам дерматовенеролога, способствуют выработке гормона счастья – серотонина.





Ирина Скорогудаева дерматовенеролог Это фактически антидепрессант. Регулярное пребывание на солнце приводит к улучшению настроения и даже стабилизации гормонального фона. У некоторых проходит лабильность психики.

Немаловажная польза – синтез меланина на солнце. В умеренных количествах этот пигмент обладает не только защитными, но антиоксидантными свойствами, заключила Скорогудаева.

