Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве на вечер понедельника, 26 мая, из-за сильной жары. Предупреждение будет действовать с 16:00 до 19:00, сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, местами воздух прогреется до 30 градусов. При этом с 09:00 до 21:00 в столице введен желтый уровень опасности из-за ветра, который будет достигать 15 метров в секунду.

В свою очередь, врач-дерматовенеролог Анна Убилава рассказала о риске для здоровья из-за загара. По ее словам, это может привести к меланоме кожи, которая появляется из-за пигментных клеток.

"Причины развития меланомы различны. Одним из значимых факторов является ультрафиолетовое воздействие, которое обладает мутагенным и канцерогенным влиянием на клетки кожи через воздействие на ДНК", – сообщает Life.ru со ссылкой на специалиста.

Как подчеркнула врач, ультрафиолетовое излучение, особенно типов А и В, может повредить ДНК клеток кожи, приводя к мутациям, которые провоцируют меланому. По ее словам, чувствительность к ультрафиолету зависит от фототипа кожи. Например, люди со светлой кожей (фототипы I и II) наиболее уязвимы, поскольку она может легко обгореть и плохо удержать загар, а обладатели темной кожи (фототипы V и VI) имеют меньший риск.

Также в группе риска развития меланомы Убилава выделила людей с большим количеством родинок, онкологическими заболеваниями, аллергией на солнечный свет и ожогами.

Дерматолог призвала пользоваться солнцезащитными средствами и проверять кожу у врачей.

В Москве в понедельник, 26 мая, температура воздуха будет в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов. На фоне жары в МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Также следует носить головной убор и пить больше воды.

При этом в субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, в Москве ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха может опуститься до 20 градусов.

Тем временем спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов города.

