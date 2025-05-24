Столичные спасатели усилили патрулирование городских водоемов из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов города для предотвращения происшествий на воде из-за жары, которая ожидается в период с 24 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

В настоящее время в столице работает 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Из них 14 станций расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и еще 10 – на внутренних водоемах.

За безопасностью на водоемах следят свыше 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы. В жару их количество увеличивается до 100 человек. Больше всего патрулируют спасатели Москву-реку, Строгинскую пойму, Чистый залив, "Серебряный бор", Химкинское водохранилище и иные столичные пруды.

Кроме того, спасатели постоянно пешком проходят береговую линию для того, чтобы провести профилактические беседы с отдыхающими. Также они выявляют детей, которые плавают в водоемах без сопровождения взрослых.

Городское хозяйство Москвы также попросило туристов и жителей столицы соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.

По прогнозам синоптиков, в Москве 24 и 25 мая ожидается до плюс 26–27 градусов. При этом температура воздуха в столице может и вовсе повыситься до 30–31 градуса в конце мая, о чем сообщал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

