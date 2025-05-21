Синоптик Ильин: до 27 градусов будет в Москве в выходные

21 мая, 10:32Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве с 23 по 25 мая температура воздуха может достигать 27 градусов. Существенных осадков не ожидается, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Температура приближается к нормам, а в выходные (24 и 25 мая. – Прим. ред.) уже будет превышать норму на 3–4 градуса. В четверг (22 мая. – Прим. ред.) воздух в Москве прогреется до 20–22 градусов", – рассказал он.
По словам Ильина, в столице ночные температуры окажутся в пределах 14–16 градусов. Кроме того, в Подмосковье возможны локальные кратковременные дожди.
При этом в начале лета в столичном регионе прогнозируется теплая и солнечная погода. Ее будет формировать антициклон, максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам. Первый дождь в Москве наиболее вероятен 4–5 июня, когда начнет подходит циклон, отметила синоптик Татьяна Позднякова.
Синоптики спрогнозировали 30-градусную жару в Москве в начале июня