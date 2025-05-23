Диетолог Писарева: организм человека требует дополнительной воды в жару

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Во время жары у человека уменьшается влага в организме из-за повышенного потоотделения, что требует дополнительного количества воды. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.

"Лучше простой чистой воды пока ничего не придумали. В летний период ее потребление стоит увеличить на 0,5 литра в сутки. Конечно, это индивидуально, потому что человек может часто находиться на улице", – отметила она.

Как подчеркнула специалист, в воду также можно добавить лимон, мяту или огурец. Кроме того, ее можно употреблять с сухофруктами и шиповником, сказала врач.

"Можно свежевыжатые соки в небольших количествах. Они скорее идут как десерт", – подчеркнула Писарева.

Диетолог указала и на напитки, от которых лучше отказаться в жару. Среди них она выделила алкоголь, который оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и сердечный ритм, и кофе. Писарева добавила, что кофеин может содержаться в энергетических напитках, которые также не стоит употреблять в жаркую погоду.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что сочетание алкоголя и шашлыков может привести к проблемам со здоровьем. Она отметила, что печень в первую очередь берется за нейтрализацию алкоголя, а жирная пища оказывается в таком случае дополнительной нагрузкой. В результате печень перегружается, что может привести к тошноте, болям в правом подреберье и общей слабости.

