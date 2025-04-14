Инфекционист Покровский: безопасность воды из-под крана зависит от состояния водопровода

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На безопасность воды из-под крана влияют состояние водопровода и местоположение дома, рассказал в беседе с News.ru эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.

"Если меры принимаются достаточные, то об этом люди гордо заявляют: "В нашем городе можно пить воду из-под крана". В Москве до последнего времени можно было пить воду из-под крана, но я не слышал от людей, которые работают в этой системе, таких высказываний", – отметил он.

Специалист посоветовал не пить проточную воду, а употреблять только кипяченую. Эксперт также призвал внимательнее относиться к бутилированной воде, поскольку она не всегда безопасна.

Резюмируя, инфекционист напомнил, что употребление нечистой воды может привести к кишечной инфекции.

Ранее диетолог Рустем Садыков советовал хранить летом питьевую воду в непрозрачных бутылках или специальных термосах, а также не использовать многоразовые бутылки, если они для этого не предназначены и не продезинфицированы.

Эксперт объяснял, что любая вода подвержена воздействию внешних факторов. Изменить ее состав и сделать непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого размножаются бактерии, меняется запах и вкус воды.

