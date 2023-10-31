Биохимик рассказала о количестве хлора в воде из-под крана

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Хлор добавляют в воду для обеззараживания от микроорганизмов. Однако само вещество является вредным и для людей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на биохимика Марию Кулешову.

"На водоподготовительной станции его добавляют с таким расчетом, чтобы после того, как вода прошла все трубы, хлор на выходе все равно оставался. Он, как известно, со временем улетучивается из воды", – рассказала специалист.

Обычно хлор добавляют в воду в самом конце ее подготовки так, чтобы его количество было на уровне от 0,3 до 0,5 миллиграмма на литр. При этом, по словам Кулешовой, использовать воду из-под крана для готовки не следует, поскольку хлор может вступать в химические реакции с ее веществами.

В процессе кипячения воды хлор может улетучиться. Однако его взаимодействие с другими веществами воды также не исключается.

Для безопасного употребления воды биохимик рекомендовала использовать фильтры или приобретать ее в бутылках.

Ранее около 39% россиян признались, что пьют воду из-под крана. Порядка 40% из них объяснили свой выбор удобством, 29% назвали бутилированную воду дорогой. Кипятили воду перед употреблением только 35% человек.



"Доктор 24": "вода"