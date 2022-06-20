Врач назвала главную опасность умывания водой из-под крана

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Содержащиеся в воде из-под крана тяжелые металлы могут стать причиной раздражения кожи, заявила американский дерматолог Джули Руссак.

"Вода из-под крана имеет высокий минеральный состав, содержащий тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк и никель, которые могут привести к покраснению и раздражению кожи", – приводит ее слова радиостанция "Комсомольская правда".

Кроме того, такая вода может содержать хлор, который нарушает естественный барьер кожи и сушит ее. Это, по словам эксперта, приводит к преждевременному старению.

Дерматолог рекомендовала умывать кожу лица мицеллярной водой.

Ранее врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая сообщила, что ночной уход за кожей лица должен включать в себя этапы очищения, тонизирования и ухода.

По словам эксперта, этап очищения позволяет устранить с кожи лица следы макияжа и накопленных за день загрязнений, а также удалить роговой слой клеток. Для этого рекомендуется использовать гели, пенки, мицеллярную воду, гидрофильное масло и молочко.

Дышлевая отметила, что в случае нанесения плотного макияжа допускается применение сначала лосьона или мицеллярной воды, а затем геля для умывания по типу кожи.

