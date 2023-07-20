Врач рассказал, когда соль может принести пользу

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Соль может быть полезна при потере организмом жидкости, например, когда на улице жарко или человек активно тренируется. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Поваренная соль состоит из натрия и хлора. "Натрий – это электролит, который позволяет поддержать сердечно-сосудистую систему и нормальное количество крови с точки зрения водного баланса", – отметил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Когда человек активно тренируется, либо стоит сильная жара на улице, он теряет достаточно много жидкости, и натрий из организма тоже очень быстро уходит. В этом случае нарушение стабильности уровня воды, электролитов может привести к проблемам в работе сердца и в целом нехорошему самочувствию. Поэтому здесь умеренное потребление соли может быть полезно.

Однако стоит учитывать, что в избыточном количестве соль способна навредить здоровью. Поэтому злоупотреблять ею не стоит, заключил нутрициолог.

Ранее россиянам рассказали о преимуществах пищевой морской соли по сравнению с обычной поваренной. Отмечается, что, кроме хлорида натрия, в ней также присутствуют другие полезные для организма микроэлементы. В частности, речь идет про соли калия и магния.

