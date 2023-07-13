Врач рассказала, сколько сахара можно есть в день без последствий для здоровья

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Здоровому человеку можно есть не более 25 граммов сахара в день, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Здоровый человек может есть сахар. Это хороший, быстрый источник энергии. Поэтому в ситуации переутомления, интенсивной умственной работы самое простое решение – это съесть что-нибудь сладкое. Но, с другой стороны, увлекаться сахаром не нужно", – отметила специалист.



Надежда Чернышова врач-терапевт Количество, которое можно есть в день здоровому взрослому человеку, это пять-шесть чайных ложек, 25 граммов. Но в целом чем меньше его есть, тем лучше.

Специалист предупредила, что избыток сахара в рационе может привести к проблемам со здоровьем.

"Человек может набрать вес. Плюс, большое потребление сахара в дальнейшем может не то чтобы вызвать, а увеличить риски развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Считается, что сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе и во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек", – пояснила Чернышова.

Ранее россиянам рассказали, какое количество сахара может стать смертельным для человека. Летальный исход может наступить, если употребить за раз 29,7 грамма сахара на килограмм массы тела. Но вероятность, что человек может съесть его так много, очень мала.

