Врач рассказала, какое количество сахара за раз может стать смертельным

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Разовое употребление 29,7 грамма сахара на килограмм массы тела может стать смертельным для человека. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Смертельная доза сахара для человека – это 29,7 грамма на килограмм веса. К примеру, если он весит 60 килограммов, то опасным для него будет 1 килограмм 782 грамма сахара. Просто будет диабетическая кома, интоксикация.

Сценарий, что человек съест так много сахара, маловероятен. Однако следует помнить, что сахарный песок и в меньших дозах может негативно влиять на организм, но постепенно, подрывая здоровье день за днем. Поэтому по возможности от рафинада и сладких продуктов лучше отказаться, советует Мухина.

"Употребление сахара нарушает углеводный, жировой обмен. Может быть остеопороз, кариес, пародонтоз, повышение артериального давления. Возникает пищевая аллергия, потому что происходит загрязнение организма. Помимо прочего, есть риск снижения иммунитета. Потому что сладкая кровь – это питательная среда для микроорганизмов", – пояснила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Из-за сахара ухудшается капиллярное кровообращение, которое есть в сетчатке глаза, в почках, в сосудах нижних конечностей и в половых органах, особенно у мужчин... В дальнейшем может быть гангрена, инсульт, инфаркт, импотенция и почечная недостаточность.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли бояться повышения сахара в крови сразу после принятия пищи. Отмечается, что такая реакция организма на еду физиологическая и не несет опасности. Благодаря инсулину у здоровых людей спустя несколько часов уровень глюкозы обычно приходит в норму.

