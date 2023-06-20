15:25Общество
Врач рассказала, какое количество сахара за раз может стать смертельным
Фото: depositphotos/HayDmitriy
Разовое употребление 29,7 грамма сахара на килограмм массы тела может стать смертельным для человека. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Сценарий, что человек съест так много сахара, маловероятен. Однако следует помнить, что сахарный песок и в меньших дозах может негативно влиять на организм, но постепенно, подрывая здоровье день за днем. Поэтому по возможности от рафинада и сладких продуктов лучше отказаться, советует Мухина.
"Употребление сахара нарушает углеводный, жировой обмен. Может быть остеопороз, кариес, пародонтоз, повышение артериального давления. Возникает пищевая аллергия, потому что происходит загрязнение организма. Помимо прочего, есть риск снижения иммунитета. Потому что сладкая кровь – это питательная среда для микроорганизмов", – пояснила эксперт.
Ранее россиянам объяснили, стоит ли бояться повышения сахара в крови сразу после принятия пищи. Отмечается, что такая реакция организма на еду физиологическая и не несет опасности. Благодаря инсулину у здоровых людей спустя несколько часов уровень глюкозы обычно приходит в норму.
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