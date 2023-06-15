Россиянам рассказали, как не допустить перехода преддиабета в диабет

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Преддиабет свидетельствует о нарушении толерантности к углеводам, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на доктора медицинских наук, врача высшей категории, эндокринолога, диетолога Анну Гончарову.

По ее словам, этот недуг представляет собой пограничное состояние между здоровьем и болезнью, когда еще существуют резервы организма. При соблюдении правил питания, образа жизни, дозированных физических нагрузок врачи могут добиться возвращения человека в список здоровых, отметила эксперт.

Если же ничего не предпринимать, продолжила Гончарова, то в течение достаточно быстрого времени данное состояние перейдет в классический диабет. Это может занять от полугода до 4–5 лет. Диабет будет проявляться со всеми ранними и поздними осложнениями.

"Преддиабет означает, что снижены способности поджелудочной железы выделять определенное количество инсулина", – пояснила доктор медицинских наук.

Вместе с этим она рекомендовала исключить эмоциональные колебания, ведь отрицательные эмоции приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Врач посоветовала не пренебрегать лечением сопутствующих заболеваний, которые могут усугублять нарушение толерантности к глюкозе.

Так, при диспансеризации или при самоконтроле уровень глюкозы в крови больше чем 5,8 миллимоль на литр, но ниже чем 7 миллимоль на литр.

Ранее врач-эндокринолог Марина Максимова рассказала, что укрепление сосудов является одним из важных пунктов терапии при диабете. По ее словам, это связано с тем, что в связи с избытком сахара стенки сосудов истончаются, на них появляются повреждения, из-за чего развиваются некрозы и онемение.

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