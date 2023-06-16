Диетолог рассказал о полезных свойствах морской соли

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В пищевой морской соли содержатся полезные для организма микроэлементы. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, в морской соли, в отличие от простой поваренной, помимо хлорида натрия, есть еще соли магния и калия.





Михаил Гинзбург врач-диетолог И калий, и магний необходимы для нормального течения обменных процессов, в частности для регуляции работы сердца, головного мозга и кишечника.

"Калий несколько замедляет работу сердца, снижает вероятность аритмии. Магний обладает теми же самыми эффектами плюс еще гармонизирующе действует на головной мозг, а также регулирует работу кишечника и желчного пузыря", – отметил диетолог.

В день рекомендуется употреблять не более 5 граммов пищевой морской соли. Можно добавлять ее как в горячие, так и в холодные блюда, заключил эксперт.

Ранее были названы приправы, которые могут принести наибольшую пользу для здоровья в пожилом возрасте. В частности, стоит обратить внимание на имбирь, поскольку он способен улучшать пищеварение. Кроме того, рекомендуется включать в рацион куркуму, благодаря ее свойству снимать воспаления, а также лавровый лист, который очищает организм от накопившихся солей.

