Гастроэнтеролог Садыков: летом воду нужно пить из непрозрачных бутылок

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Хранить летом питьевую воду необходимо в непрозрачных бутылках или специальных термосах, а также не использовать многоразовые бутылки, если они для этого не предназначены и не продезинфицированы. Об этом в разговоре с "Радио 1" заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков.

Эксперт объяснил, что любая вода подвержена воздействию внешних факторов. Изменить ее состав и сделать непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого размножаются бактерии, меняется запах и вкус воды. Размножению микроорганизмов также способствует жара, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом, указал Садыков.

По словам врача, бутылку с водой нельзя оставлять на солнце более чем на 2–3 часа, лучше ее хранить в холодильнике. Также перед употреблением он рекомендует проверить качество воды, даже если она только что куплена в магазине. По мнению гастроэнтеролога, на бутылке не должно быть повреждений, а у самой воды должны отсутствовать посторонние запахи. Кроме того, в воде не должно быть осадка, хлопьев или мутного запаха, добавил Садыков.

Собеседник издания напомнил, что качество воды является основой здоровья. При отравлении испорченной водой у человека могут начаться тошнота, рвота, диарея, головные боли, слабость и интоксикация. Такое состояние требует немедленного обращения к врачу, особенно оно опасно для детей и пожилых людей, предупредил специалист.

Ранее около 39% россиян рассказали, что пьют воду из-под крана. При этом большая часть опрошенных проживает в селах, деревнях и поселках городского типа. 40% из них объяснили свой выбор удобством, еще 29% считают бутилированную воду дорогой.